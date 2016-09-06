蔡正元微博發文配美女照 露點都沒馬賽克…
2016-09-06 19:01
〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡正元自昨深夜到今天接連在微博上連發三篇文章，意外引發討論，因為他在3篇貼文都附上了一張火辣美女露點的圖片，讓網友看了都十分傻眼。
蔡正元昨日晚間及今下午接連在微博PO文，內容提及台獨、田弘茂接任海基會董事長以及上週剛揭牌的不黨黨產委員會，但引發大批網友關注的卻不是文章內容而是附圖。
細看蔡正元過往的貼文，其實也不乏搭配火辣美女圖的貼文，但像這樣接連3則貼文都是沒馬賽克的美女露點照實屬罕見，這也導致下方的多數網友並非聚焦在他所PO出的文章內容，而是笑問蔡正元配圖要注意尺度。
網友留言內容包含「可不可以發點嚴肅的圖」、「只有我一人是被圖吸引過來的嗎？」、「蔡先生頂風作案就是發露點圖，我服！」、「你這樣配圖只能覺得你有問題了」等。
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前立委蔡正元自昨深夜到今天接連在微博上連發三篇文章，意外引發討論，因為他在3篇貼文都附上了一張火辣美女露點的圖片，讓網友看了都十分傻眼。（圖擷自蔡正元微博，本報後製）
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前立委蔡正元自昨深夜到今天接連在微博上連發三篇文章，意外引發討論，因為他在3篇貼文都附上了一張火辣美女露點的圖片，讓網友看了都十分傻眼。（圖擷自蔡正元微博，本報後製）
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前立委蔡正元自昨深夜到今天接連在微博上連發三篇文章，意外引發討論，因為他在3篇貼文都附上了一張火辣美女露點的圖片，讓網友看了都十分傻眼。（圖擷自蔡正元微博，本報後製）
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細看蔡正元過往的貼文，其實也不乏搭配火辣美女圖的貼文，但像這樣接連3則貼文都是沒馬賽克的美女露點照實屬罕見。（圖擷自蔡正元微博）
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