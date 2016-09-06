張小月拜會蔡其昌 盼立院先處理兩岸協議監督條例

2016-09-06 17:54

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委張小月今下午至立法院拜會立法院副院長蔡其昌和多位民進黨委，張小月表示，特別拜會蔡，感謝他先前主持國會助理兩岸議題研習營，也因為立法院新會期開始，希望相關法律和預算立委能支持，也希望兩岸協議監督條例作為優先法案審查。

張小月今下午3時前往副院長辦公室拜會蔡其昌，民進黨立委李俊俋、洪宗熠等內政委員會的立委也前往與會，張小月受訪表示，是為了感謝蔡其昌到國會助理兩岸議題研習營致詞，特地前來拜會，並就關於法案推動和陸委會預算等交換意見。

張小月表示，陸委會非常希望這會期能將兩岸協議監督條例草案作為優先法案審查，監督條例陸委會自己沒版本，但在立院已有5個版本，尊重立院未來的決定，看要如何整合，但陸委會認為監督條例通過非常重要，讓未來兩岸協商時有準則和依據。

媒體也詢問張小月關於中生納保的議題，張小月指出，相關議題還在研究，但對於來台灣留學的學生都歡迎，也認為健保要有一致的立場和規劃，也會顧及政府財政，看要如何公平對待，要和相關部會討論和協調。

蔡其昌則在會後受訪表示，張小月來拜會比較像是禮貌性拜會，其實沒特別講關於兩岸協議監督條例的事情。

對於兩岸協議監督條例草案是否能在新會期討論，蔡其昌認為，現在這階段討論可能不是台灣社會的重點，「石器時代的人不會討論火箭怎麼上外太空」，如司法互助，如讓陸客更由市場決定而非政治因素，都比較重要，監督條例還太遙遠。

蔡其昌說，監督條例草案在執政黨有版本、在野黨有版本、公民團體也有版本，恐非藍綠問題而是台灣社會整體共識問題，還有很長路要走，但過去民進黨的慣例是都會列為優先法案。