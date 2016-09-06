游錫堃：執政首要任務不是兩岸 而是拚經濟

2016-09-06 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕在民進黨主席蔡英文當選台灣總統後，兩岸關係變得更緊繃，讓許多人因此擔憂。然而前民進黨主席游錫堃卻認為，民進黨執政的首要任務並不是兩岸關係，而是要拚經濟。

據《中央社》報導，游錫堃之前接受香港《超迅》月刊訪問，談到蔡英文、台灣經濟和中國等議題。他說對於民進黨而言，首要任務並非兩岸關係，而是拚經濟，如果經濟好起來，什麼都解決了。

他指出蔡英文的「維持現狀」理念，就是要和中國、美國維持現狀，也就是不會和中國挑釁，不過對於中國太無禮的要求也不會照做。游錫堃認為蔡英文目前處理得相當好，沒有去挑釁，至少美國已經滿意。

不過游錫堃也說，經濟要拚起來沒那麼快，至少要3年，當然會影響到蔡英文的連任。他認為兩岸關係不正常，一定會為台灣經濟帶來影響，不過這要看中國主席習近平的智慧。

游錫堃認為，現在台獨聲音越來越強，如果習近平繼續制裁，台灣就會離他越來越遠，習近平等於是替台獨工作了。他也指出，台灣在半導體、高科技方面有優勢，如果台灣被逼太緊，更容易轉型升級，新南向政策就是被逼出來的。

在被問到香港民主發展時，游錫堃表示，民主、自由和人權是普世價值，需要努力地去爭取，並不會從天掉下來。