蔡正元爆田弘茂兒子中國經商 總統府澄清

2016-09-06 17:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨政策會執行長蔡正元今天爆料，準海基會董事長田弘茂的兒子在大陸投資賺錢，總統府指出，田弘茂的兒子目前在美國西岸工作，沒有在大陸經商投資，也沒有處理相關業務，僅在大學畢業後，在中國跟同學共同創業，2010年結束相關工作到美國。

蔡正元今天在臉書以主題「田弘茂的兒子」寫到「據聞田弘茂的兒子叫Marvin Tien ，2008年或更早，就在中國大陸做很多生意，也做地鐵車廂視頻廣告的生意，拿的都是台灣投資人的錢。公司叫 Reach Media，一年不到，燒光800多萬美金，出錢的都是田弘茂的商場老友，如中興保全的林孝信。」

蔡正元指出：「最後Marvin Tien，賺投資人的錢，在美國洛杉磯買了棟公寓，Reach Media 卻在2009年，結束營業回美國，後來又回中國大陸做別的生意。」

總統府發言人黃重諺今天表示，田弘茂的兒子大學畢業後曾和同學在中國大陸創業，2010年結束相關工作到美國，至今未到中國，也未在中國投資經商，有關的爆料皆屬不實。