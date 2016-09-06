軍公教情何以堪？泛藍「三巨頭」全挺年金改革

網友翻出馬英九支持年金改革的言論。（圖擷取自臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」）

2016-09-06 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕新政府推動年金改革，引發軍公教不滿，在9月3日上凱道遊行。雖然反年金改革看似成為凝聚泛藍人士的新議題，但有網友翻出前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨中央委員連勝文的言論，揭發他們全部站在支持年金改革的立場。

臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」今天下午PO出圖文，顯示馬、吳、連3人，分別在2012、2016年表示，「年金改革一定要做，今天不做，明天會後悔。」「年金改革一定要快做，否則將成國家的未爆彈。」「年金改革是正確的訴求。」引發網友瘋狂轉發。

網友看了後紛紛留言表示，「以上三人全在共白賊」、「國民黨騙票最會，福國利民的事卻從來不做」、「他們改可以，但蔡英文改我就很杜爛」、「別忘了馬前總統還砍了年終慰問金喔！」

吳敦義指年金改革不做，會變國家未爆彈。（圖擷取自臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」）