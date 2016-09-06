93遊行後.. 林萬億：何不坐下來好好談？
2016-09-06 17:15
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員林萬億今天接受三立新聞台專訪表示，年金改革就是要改革不合理的制度，在現行制度下獲得某些利益的人，一定有預期心理「一定會改到我，把我的利益減損，或者甚至於有些打折」，這樣的反彈人之常情，但他強調，國家財政已經困難，為何不好好坐下來談？做必要的妥協，本來任何公共政策都是妥協的結果。
林萬億說，這次遊行相對和平，沒有發生太多的衝突，他之前就呼籲不同黨派或者不同的意見，應該尊重遊行者表達言論的自由，台灣社會還算成熟。
被詢及年金改革委員會接下來實質討論會達成共識嗎？林萬億說，這個會議以追求共識為原則，但不可能大家完全都取得共識。他則希望回到一起討論，即每個人的利益也考慮到國家整體的利益，也就是公共利益，公共利益與個人利益如何拿捏，其實存乎一心。
林萬億表示，上街遊行的人也主張年金要改革，不要亂改，他希望大家理性和平坐下來好好談，但他也強調，政府絕對不會因一次遊行或抗議，讓年金改革的理想而中止。
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