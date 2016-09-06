點名張景森、郭芳煜 周玉蔻：林全還要忍他們多久？
2016-09-06 16:53
周玉蔻質疑：「林全還要吞忍張景森、郭芳煜這種不稱職閣員多久？」呼籲林全應整頓內閣人事。（資料照，記者楊國文攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書說出「中客朋友說」，勞動部長郭芳煜昨日則是在公開場合笑稱：「立法院被Ｋ回來，心情不好就很想要請『情緒假』，預算被砍也想請『收驚假』。」兩者都因公開發言引起各界議論。資深媒體人周玉蔻稍早則在臉書質疑：「林全還要吞忍張景森、郭芳煜這種不稱職閣員多久？」呼籲林全應整頓內閣人事。
周玉蔻表示，目前觀光業的窘境來自於馬英九推了一顆名為九二共識的「糖衣毒藥」，當台灣社會覺醒時，毒藥便開始發揮作用，因為中國可以「收回中客」，當蔡英文在就職演說只承認九二事實，閣員們就應該預測到現有狀況。
針對張景森的「中客朋友說」，周玉蔻質疑：「如果說中國是我們需要的朋友，那美國、日本與韓國他們就不是嗎？」然而行政院僅回應張發言並非正式政策，周玉蔻對此直言：「如果說林全院長還是吞忍著自己的閣員如此肆無忌憚隨意發言，光是這樣的切割絕對無法止血，最後的傷害還是要林全來負責收拾。」
另外，周玉蔻也提到勞動部長郭芳煜，強調勞動部應該幫勞工爭取權益，怎麼會想同時討好「利益矛盾」的勞資雙方？，直說：「看到政府官員這樣的表現，是我們人民該去集體收驚才對。」周玉蔻認為，蔡英文執政百日，閣員之間卻是互捅簍子，隨後她直言：「若再不好好整頓一下紛嚷的人事，林全內閣這艘船恐怕離沉沒不遠。」
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