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郭台銘移民烏龍 李富城狀況外批政府「笨」

2016-09-06  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨（5日）被媒體錯誤報導，稱已在7月入籍新加坡避稅，稍晚郭台銘透過律師澄清此事全係子虛烏有。不過，前氣象主播李富城疑似未跟到最新進度，今天（6日）在臉書針對郭台銘移民發文評論。

由於新加坡以低稅率吸引各國富豪入籍，許多台灣大老闆包括聯電集團董事長曹興誠、日月光董事長張虔生都移民新加坡。網路媒體昨天也以獨家報導方式，指郭台銘6月申請、7月正式入籍新加坡。不過當天即被鴻海律師澄清：郭台銘沒有新加坡國籍，也沒有申請入籍。

然而，李富城疑似不知郭台銘已做澄清，今天下午在臉書轉發內容農場的文章〈台灣最大科技公司鴻海總裁郭台銘棄台灣而去 入籍新加坡〉，並點評表示，「笨蛋，這才是問題的所在，財團都離開了，靠誰，靠台獨嗎？」發文在被轉到PTT後，網友紛紛噓文表示，「李伯伯的鴿子封包飛到了沒，誰去跟他說一下是假的」、「轉內容農場的文，哈哈哈哈」、「台灣財團根本毒瘤，只有這些黨國癌細胞才愛」。

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  • 李富城針對郭台銘入籍新加坡的錯誤報導發表評論。（圖擷取自李富城臉書）

    李富城針對郭台銘入籍新加坡的錯誤報導發表評論。（圖擷取自李富城臉書）

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