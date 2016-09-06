王拓紀念文集 段宜康透露有人拍桌羞辱王拓、蔡英文

王拓紀念文集。（記者蘇芳禾攝）

2016-09-06 16:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕鄉土文學作家、民進黨前秘書長王拓上個月逝世，政壇與文壇的友人也在紀念文集中追悼。民進黨立委段宜康透露，蔡英文第一次擔任黨主席時，找來王拓擔任秘書長救火，那一年間，黨內開會，中執委、地方黨部主委，動不動就拍桌怒罵，指著主席（蔡英文）、王拓羞辱。但王拓都吞了下來，扶持小英撐過那一段黑暗。

段宜康說，2008年蔡英文初當選主席，與民進黨陌生，想找輩份夠的人擔任秘書長，因此他向蔡建議拜託王拓來接秘書長。

高雄市長陳菊說，王拓放棄原本要寫小說的計畫，擔任秘書長，「這就是我所熟悉的拓仔，總是在關鍵時刻挺身而出，為理想而奮鬥，飄丿的戰士」。

作家、教育家黃武雄則在王拓紀念文集中以詩篇追悼老友，他寫到：

縱然歷史已經 翻了頁 黃昏的風吹散 烈日的記憶

豪邁的你 仍執拗的 守護那座烘爐 爐面燻黑

似皸裂的皺紋 守護 半個世紀的餘燼 豪邁中裹著幽微的柔情

黃武雄並在「後記」中提及，王拓在生前始終關心蔡英文團隊與政局，「7/23，他才在這裡與我談論世局，憂心小英團隊無法打開這複雜的局面。」

台灣鄉土文學作家吳晟則寫著，一九七七年四月，王拓在雜誌發表《是「現實主義」文學，不是「鄉土文學」》，同年八月，鄉土文學論戰爆發，主張文學應植根於所生所長土地上，當時王拓是主要被指名批評的對象之一，他沒有怯戰，繼續發表多篇論述，為現實主義的文學奠定更厚實的理論基礎。

吳盛說，王拓訪問北、中、南為台灣民主政治犧牲奉獻的黨外人士，集結成《黨外的聲音》，之後站上第一線參與公職選舉。在一九七九年美麗島事件發生後，王拓被以涉嫌叛亂的罪名，列為第一批逮捕名單，被判刑六年。

詩人楊渡在文集中指出，王拓讓他想到近代文人與政治之間的糾纏。文人不滿於時政，而介入於實際行動，卻總是帶一點浪漫的理想主義，然而在政治的現實中，鬥爭總是打敗理念，算計總是贏過理想，等到夢醒時分，回首文學創作，卻又歸鄉路漫漫。

楊渡也爆料，王拓擔任立委時，曾自己閉關數日，只專心寫作小說，可是寫完出來，拿給他的妻子看，妻子的評語認為根本不是文學。這讓他傷心到極點，閉門大醉，痛哭不已。