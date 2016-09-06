美台國防會議國安局不出席 官員：從沒參加過

2016-09-06 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕有消息指出，將在10月2日到4日舉行的「美台國防工業合作會議」（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference），國安系統、其他部會與執政黨皆不派員參加。有官員澄清，我國國安系統從來就沒有參加過這項會議。

《上報》報導，「美台國防工業合作會議」在民進黨執政時期創立，為我國向美方爭取軍購的重要管道。而今年的會議時間適逢美國總統大選，出席官員層級預料將降低。總統蔡英文認為，若在這樣的情況下我方仍派出較高層級官員，會被誤解為在向美方強力表態潛艦國造，因此僅由國防部副部長李喜明率隊參加。

根據《聯合報》報導，有官員表示，「美台國防工業合作會議」已舉辦12屆，依慣例都是由國防部長或副部長率員參加，國安局從來就沒有參與過，且僅有2002、2008年為國防部長與會，其餘皆由副部長參加。