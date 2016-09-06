基本工資會開不成？資方拒見林錫耀

7月26日勞動部召開基本工資審議委員會，但7席資方代表全數缺席。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-06 15:31

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部8日將召開基本工資審議委員會，但資方團體仍卡在暫停一切勞資協商關卡，甚至回絕行政院副院長林錫耀7日會面，資方代表出席恐怕不樂觀。

勞動部證實，7大工商團體堅持要與林全見面，表達針對《勞動基準法》「1例1休」草案與「取消7天國假」訴求，換取是否出席8日基本工資審議委員會議的條件。但行政院決定7日由林錫耀出面，已被工商團體婉拒，再度陷入僵局。

7大工商團體6月27日宣布暫停勞資協商，認為「由政府出面主導的協商，沒有得到應有尊重和執行」，主因在於馬政府任內勞資會談共識要修法減工時但廢除7天國假，新政府的新方案改為「一例一休」，7天國假又復活；華航空服員罷工結局一面倒也令工商大老憂心引燃工潮。

7月26日勞動部召開基本工資審議委員會，但7席資方代表全數缺席，勞動部決定9月8日再開，強調不論資方是否出席，都會進入實質討論。

不過這一個多月來，談判氣氛仍不佳，8月26日經濟部長李世光與郭芳煜與工商團體溝通，仍沒有具體進展。

離今年二度召開基本工資審議委員會只剩2天，勞動部今天仍不放棄持續接觸，但面對資方強硬態度，只能再溫情喊話，希望7大工商團體有轉圜的空間。