CM11坦克翻覆 殉職4官兵已追晉、追贈官階
2016-09-06 15:24
〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍564旅一輛CM11坦克在今年8月18日完成演訓任務，返回營區途中不幸墜溪翻覆，釀成四名官兵殉職，總統府今日發布總統令，將中尉車長吳得瑋追晉為上尉。不過，此次坦克翻覆事件還有三名士官兵不幸殉職，陸軍司令部今日表示，志願役的上士安全軍官陳世坤、下士射手陳秉逸都追晉一階。義務役的一兵裝填手張志偉則追贈下士。
陸軍人士表示，四名官兵的追晉、追贈作業都已完成，除由總統核定追晉的軍官吳得瑋外，三名士官兵中，上士安全軍官陳世坤追晉為三等士官長，下士射手陳秉逸追晉為中士，而義務役的一兵裝填手張志偉則獲追贈為下士，上述三人的人令和吳得瑋一樣，皆於8月18日生效。
根據「陸海空軍軍官士官任官條例施行細則」第49條規定，軍官追晉、追贈，由國防部審定，報行政院轉呈總統核定。至於士官追晉、追贈，由主官編階為少將以上之機關（構）、部隊、學校審定，報國防部或各司令部核定。
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