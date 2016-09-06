| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
事務繁忙 陳文茜請辭樂陞獨董 慎防淹水！氣象局對9縣市發布大雨、豪雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 政治

視察文山區排水工程 柯P妥協不日夜施工

2016-09-06  15:24

〔記者郭安家／台北報導〕近年極端氣候，台北市文山區時常淹水，北市府曾公布易淹水地圖被質疑影響房價，但去年7月也進行福興路排水分流工程，如今潛盾挖掘部分，已完成8成。台北市柯文哲今下午視察工地，並坦言附近居民要求生活，不願夜間施工，導致工期較長，「不然要是以我個性就日夜施工。」

工務局去年進行福興路排水分流工程，打造一條直徑2.8公尺、長631公尺的排水隧道，將福興路63巷的降雨逕流分流到下游興隆路1段宣洩，減輕福興路排水設施負荷，紓解興隆路2至3段排水瓶頸。工務局說，工程潛盾掘進部分，已完成超過8成，預計今年9月底、10上旬貫通至福興公園出坑，並施作分流涵管，銜接至興隆路1段排水箱涵。

盤點文山區治水工程，景美抽水站機組增設工程於去年8月完工，福興路分流工程明年4月完工，文山運動中心北側用地和害憲兵營停車場2個滯洪池工程則預計明年6月底完工，工務局盼多管齊下紓解文山區易淹水區。

柯文哲表示，去年文山區有淹水過，於是施作福興路分洪道，這是文山防洪計畫一部分，除此還有地下滯洪池設計，屬於都市防災一部分，預計明年4月7日完工，而這種計畫要2、3年時間完成。

談到附近居民不願夜間施工，導致工期較長？柯文哲坦言，其實不只該處，很多工程附近的居民都要求生活，「不然要是以我個性就日夜施工」，但是做到晚間8點就開始抗議，不能超過10點，有時候廠商多做一下，環保局就來開罰單，今天工務局長還在抱怨上個月被環保局罰20幾萬元。

廣告
  • 台北市長柯文哲6日前往文山區，視察福興路排水分流工程。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    台北市長柯文哲6日前往文山區，視察福興路排水分流工程。（台北市攝影記者聯誼會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 排水工程 文山區 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：視察文山區排水工程 柯P妥協不日夜施工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.