視察文山區排水工程 柯P妥協不日夜施工

2016-09-06 15:24

〔記者郭安家／台北報導〕近年極端氣候，台北市文山區時常淹水，北市府曾公布易淹水地圖被質疑影響房價，但去年7月也進行福興路排水分流工程，如今潛盾挖掘部分，已完成8成。台北市柯文哲今下午視察工地，並坦言附近居民要求生活，不願夜間施工，導致工期較長，「不然要是以我個性就日夜施工。」

工務局去年進行福興路排水分流工程，打造一條直徑2.8公尺、長631公尺的排水隧道，將福興路63巷的降雨逕流分流到下游興隆路1段宣洩，減輕福興路排水設施負荷，紓解興隆路2至3段排水瓶頸。工務局說，工程潛盾掘進部分，已完成超過8成，預計今年9月底、10上旬貫通至福興公園出坑，並施作分流涵管，銜接至興隆路1段排水箱涵。

盤點文山區治水工程，景美抽水站機組增設工程於去年8月完工，福興路分流工程明年4月完工，文山運動中心北側用地和害憲兵營停車場2個滯洪池工程則預計明年6月底完工，工務局盼多管齊下紓解文山區易淹水區。

柯文哲表示，去年文山區有淹水過，於是施作福興路分洪道，這是文山防洪計畫一部分，除此還有地下滯洪池設計，屬於都市防災一部分，預計明年4月7日完工，而這種計畫要2、3年時間完成。

談到附近居民不願夜間施工，導致工期較長？柯文哲坦言，其實不只該處，很多工程附近的居民都要求生活，「不然要是以我個性就日夜施工」，但是做到晚間8點就開始抗議，不能超過10點，有時候廠商多做一下，環保局就來開罰單，今天工務局長還在抱怨上個月被環保局罰20幾萬元。