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國民黨停發秋節與年終獎金

2016-09-06  15:28

〔記者施曉光／台北報導〕黨產遭凍結的國民黨，由於財務拮据，繼停發退休黨工人員月退休金以及十八趴利息補貼，原本循例八月底都會發放現職黨工一個月本俸金額的年度考核獎金也已喊停外，國民黨文傳會主委周志偉今天進一步指出，即將到來的中秋節以及農曆新年的年終獎金，也都將全部暫停發放。

此外，包括像影印機、通訊費等事務開銷，國民黨也已全數減半，工作人員遇缺不補，今後各地方黨部要合署辦公，必要時組織還會進一步縮編、裁員。

黨工無奈表示，每年端午、中秋各都有五千元獎金，考核獎金、年終獎金也都各有一個月，如今全部泡湯，讓他們損失不少，雖然離職潮尚未出現，但許多年資足夠的黨工，都已陸續辦理退休，不想再待下去了。

黨內人士說，行管會主委邱大展將向行政院不當黨產處理委員會協調，希望能讓國民黨利用黨產發薪，黨工們也體認目前獎金、福利喊卡，是不得不做的安排，大家都希望黨部讓能與不當黨產處理委員會協商找出一個可以務實解決問題的辦法。

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  • 周志偉今指出，即將到來的中秋節以及農曆新年的年終獎金，也都將全部暫停發放。（資料照，記者陳志曲攝）

    周志偉今指出，即將到來的中秋節以及農曆新年的年終獎金，也都將全部暫停發放。（資料照，記者陳志曲攝）

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