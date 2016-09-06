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民進黨重申：反對澎湖博弈立場

2016-09-06  14:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕澎湖將於十月十五日舉行第二次博弈公投，支持蓋賭場派捲土重來，民進黨今天重申反對澎湖博弈之立場。民進黨發言人黃適卓表示，民進黨反對澎湖博弈之態度與立場與過去一致，始終沒有改變。為了澎湖的未來、孩子們的健康成長，民進黨支持澎湖鄉親用公投「拒絕澎湖設置賭場。」

黃適卓表示，衡諸全世界的區域發展經驗，真正的永續發展必須奠基在經濟、文化等面向的通盤配套，缺一不可。澎湖是一個健康的海島，它的發展應該是奠基在生態的、永續和文化訴求的面向，同時結合整體的觀光資源和在地產業共同發展。我們認為，澎湖設置賭場絕對不是發展觀光的唯一選擇與途徑。

黃適卓強調，澎湖有其特殊的地理環境、特殊的文化，以及豐富且多元的生態資產，我們不希望這些被破壞，民進黨的立場與態度沒有改變，我們將全力維護澎湖群島的永續發展，給澎湖的下一代子弟，一個健康的成長環境。

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  • 黃適卓表示，民進黨反對澎湖博弈之態度與立場與過去一致，始終沒有改變。（資料照，記者陳志曲攝）

    黃適卓表示，民進黨反對澎湖博弈之態度與立場與過去一致，始終沒有改變。（資料照，記者陳志曲攝）

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標題：民進黨重申：反對澎湖博弈立場


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