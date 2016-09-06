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大巨蛋解約定了？柯文哲：我們最大本領忍受不確定

台北市長柯文哲6日前往文山區，視察福興路排水分流工程。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2016-09-06  14:47

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午視察福興路排水工程，被媒體詢問9月8日大巨蛋解約是玩真的？柯文哲輕描淡寫說，今天9月6日嘛，再等2天就知道了；至於當天市府記者會，柯說，準備當然是有準備，今天才跟局處講說，我們這種加護病房跟急診出身，最大本領是忍受這種不確定，該怎麼做就怎麼做，再拖下去也不是辦法。

談到遠雄不接受7項公安基準就終止契約？柯文哲說，遠雄要有明確的解決方案，大巨蛋去年5月20日不按圖施工被停工，監察院報告寫很清楚邊蓋邊改圖，也許過去建築界有這陋習，但重大建設沒有一邊蓋一邊改圖，「也不能說等我全部蓋好，最後那張圖蓋章吞下去，我們還是法治國家，總是完成建照變更，你（趙藤雄）要講清楚怎麼處理。」

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  • 台北市長柯文哲6日前往文山區，視察福興路排水分流工程，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長柯文哲6日前往文山區，視察福興路排水分流工程，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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