大巨蛋工期仲裁被質疑 柯：真的檢討一下

2016-09-06 14:44

〔記者郭安家／台北報導〕9月8日大巨蛋終止契約大限前，台北市議員童仲彥爆料，指遠雄已將完工期限展延至去年4月17日，而遠雄今年7月29日又提供期展延仲裁，但3為仲裁人有2位偏袒遠雄，若仲裁工期增加至北市府5月20日勒令停工之後，市府將無法以工期延宕要求終止契約。對此，台北市長柯文哲今下午視察福興路排水工程指出，真的回去檢討一下。

童仲彥質疑法務局「鬼遮眼」同意2位偏袒遠雄的仲裁人，柯文哲說，通常法務局選仲裁人有一定標準程序，一定是經過法務局程序同意才選出來，當然如果外界有意見，市府再檢討看看。

至於主仲裁人陳煌銘所屬的工信工程與捷運局還有30億元民事訴訟，柯文哲則說，既然人家有批評真的回去檢討一下；談到如何在9月8日前換仲裁人？柯文哲則說，「好問題，專業問題專業解決，仲裁人也不會是市長去選的，法務局長自己要處理。」

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