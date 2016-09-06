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仲裁人立場偏頗？ 法務局長：已掌握資料

2016-09-06  14:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市議員童仲彥昨爆料，質疑三位大巨蛋仲裁委員中，有兩位的立場偏向遠雄，法務局長楊芳玲今出席市政會議後受訪表示，法務局已掌握資料，會再進行評估檢討，但楊芳玲強調，市府選定仲裁人無可受質疑之處，另2名和市府無關。

北市府推薦仲裁委員是寰宇律師事務所主持合夥律師孔繁琦，遠雄提出的仲裁委員是中央大學營建管理所教授謝定亞；雙方共推主仲裁人陳煌銘。童仲彥指出，陳煌銘擔任工信工程的負責人，曾與捷運局有民事訴訟，過去也曾發表不利市府的言論。

楊芳玲直言，法務局跟律師團早已掌握主仲裁人陳煌銘相關訊息和言論，但申請迴避要仲裁人被認定不能獨立公正執行，才可能撤換人選，依照往例，要依據「仲裁法」舉證仲裁人和遠雄曾有僱傭關係或親戚關係，如果只是官司和不利的言論並不能構成申請迴避成功的要件。

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  • 北市議員童仲彥昨爆料，質疑三位大巨蛋仲裁委員中，有兩位的立場偏向遠雄，法務局長楊芳玲今出席市政會議後受訪表示，法務局已掌握資料，會再進行評估檢討。（資料照）

    北市議員童仲彥昨爆料，質疑三位大巨蛋仲裁委員中，有兩位的立場偏向遠雄，法務局長楊芳玲今出席市政會議後受訪表示，法務局已掌握資料，會再進行評估檢討。（資料照）

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