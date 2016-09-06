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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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國民黨爆民進黨用過黨產 綠反擊：依法向建設公司租用

2016-09-06  14:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨文傳會今天（6）召開記者會，揚言如果民進黨繼續追殺國民黨，不排除將走上街頭，包圍明顯用過國民黨黨產的民進黨中央黨部。對此，民進黨發言人黃適卓說，民進黨黨現有黨部是向長虹建設公司依法租用十多年，國民黨連這個都搞不清楚，難怪黨產算不出來，還要耍賴。

黃適卓表示，國民黨與其把時間用在這類的口水謾罵上，不如盡快放下黨產包袱，自行摘除民主毒瘤，和國內各政黨合力建構一個成熟並且公平競爭的民主環境，才是人民所期待。

黃適卓表示，國民黨六十年來不當佔有國產及民間私人財產，現在追討不當黨產是為了國家健全發展，實踐公平正義，呼籲國民黨不要抵抗世界轉型正義的潮流。至於對國民黨的相關質疑並呼籲公布創黨以來收支明細。

黃適卓指出，民進黨每年的會計決算報告，每一筆收入都是由黨員的黨費、人民的小額募款及各種選舉補助金而來，每一筆都清清楚楚，並且清清白白，都依法在會計師查核簽證後，送交內政部備查，並向國人公佈，「所有資訊都是公開透明，歡迎國民黨自行查證。」

對於國民黨以所謂民進黨曾經請前總統李登輝協助搬遷中央黨部，黃適卓反擊，民進黨黨現有黨部是向長虹建設公司依法租用十多年，國民黨連這個都搞不清楚，難怪黨產算不出來，還要耍賴。

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  • 黃適卓說，民進黨黨現有黨部是向長虹建設公司依法租用十多年，國民黨連這個都搞不清楚，難怪黨產算不出來，還要耍賴。（資料照，記者陳志曲攝）

    黃適卓說，民進黨黨現有黨部是向長虹建設公司依法租用十多年，國民黨連這個都搞不清楚，難怪黨產算不出來，還要耍賴。（資料照，記者陳志曲攝）

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