被指是國民黨附隨組織 綠回嗆：毫無反省能力
2016-09-06 13:55
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨財政隨著「不當黨產處理委員會」的運作陷入危機。國民黨文傳會副主委胡文琦在今日上午召開記者會指控，已故前民進黨主席黃信介曾向當時的國民黨主席李登輝求助黨部搬遷經費，諷刺地說「民進黨中央也可以稱為國民黨附隨組織。」，面對這樣的批評，民進黨發言人黃適卓認為，國民黨一點都沒有反省。
綜合媒體報導，黃適卓表示，民進黨每一筆收入皆是從黨費、小額募款與選舉補助而來，帳目皆有白紙黑字能夠證明，在依法由會計師查核簽證後送內政部備查，進而向國人公布，認為國民黨有疑慮可自行查證。至於現有黨部是向長虹建設依法租用而來，他痛批國民黨連這一點都無法查證，難怪黨產不但算不出來，還要耍賴。
黃適卓指出，國民黨因持有龐大不當黨產，造成政黨之間不公平競爭，現在更指鹿為馬、刻意抹黑，一點反省能力都沒有。他提到，國民黨長年佔有不當國有、私有財產，追討黨產只是為了實現公平正義，落實國家健全發展，呼籲國民黨不要迴避轉型正義的世界潮流。
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