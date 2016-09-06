蔡英文只做4年就好？呂秀蓮：不要用1百天看政績

前副總統呂秀蓮表示，總統蔡英文還需要一點時間改進，不要用1百天鑑定她的政績。（記者簡榮豐攝）

2016-09-06 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府資政辜寬敏日前建議總統蔡英文不要連任，只要做一任4年就好。有媒體報導指出，前副總統呂秀蓮今天針對該議題表示，蔡英文還需要一點時間改進，不要只用1百天就鑑定她的政績。

綜合媒體報導，呂秀蓮今天出席民進黨前秘書長王拓告別式，她受訪提及雖然很多人都對蔡英文有很多意見，其實總統都有聽進去，不要用100天鑑定她的政績，給蔡英文一些時間，總統都會積極改進。

另外，前民進黨主席許信良受訪時說，他相信蔡總統的才華與能力，一定會越來越受到人民了解和肯定。