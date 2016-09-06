南下探望扁 水牛伯看到他忍不住鼻酸...
2016-09-06 14:06
游錫堃透露，阿扁氣色有比較好。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院前院長游錫堃今天下高雄去探望前總統陳水扁，不過看完阿扁後卻讓他感觸相當深，也令他鼻酸。
游錫堃在臉書透露，每隔一段時間就會到高雄，探望阿扁，因為「不能讓阿扁感覺太孤單」。游錫堃也談到扁目前的狀況，他說：「今天看起來阿扁氣色有比較好。」
游錫堃說，雖然氣色比較好，但扁失禁、類帕金森症依舊，身體行動也比以前遲緩，令人忍不住鼻酸！
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