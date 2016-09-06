長照服務法即將上路 藍委：錢從哪裡來

2016-09-06 12:41

［記者彭琬馨／台北報導］國民黨立委王育敏上午召開公聽會，針對新政府重要的長照政策財源進行討論。王育敏說，執政黨原先規劃投入330億元，行政院提出的預算中卻只剩178億元，主要還是來自公務預算，而非原先說的指定稅收。她質疑，沒有穩定財源，長照服務法上路時要如何推動落實。

由於長照所需經費龐大，政府一開始打算從營業稅、遺贈稅中籌措財務來源，近日行政院更透露考慮納入菸捐菸稅，不過最新公布的預算中，主要以公務預算編列長照財源。衛福部草屯療養院醫師沈政男在會中提到，長照以稅收作為財務來源「太小又不穩定」，建議政府應該在2020年前推動長照保險。

天晟醫院總經理張金統則說，目前編列的178億元，平均下來一人才兩萬元，「只能買一張氣墊床」，希望政府能更明確規劃分級補助制度如何執行。

對此，衛福部政務次長呂寶靜回應，衛福部確定會拿到162.62億元，相較於今年只有五十多億，「已經多了一百多億元」，未來也會朝著原先規劃330億元的預算方向努力。