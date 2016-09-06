| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 政治

「觀光背後別有政治因素」 張小月談中客來台

2016-09-06  12:52

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書表示「中客是我們最需要交的朋友」，此說法引發各界討論，陸委會主委張小月今日接受媒體訪問時指出，歡迎中客來台，但希望旅遊背後不要有任何「政治因素」。

根據《蘋果日報》報導，張小月今日上午出席前民進黨秘書長王拓告別式前接受訪問時指出，台灣觀光產業面臨轉型時刻，觀光業該怎麼深化、永續經營，讓中客團可以擁有更高的遊覽品質，陸委會、交通部和各地縣市政府要集思廣益找方法。她也強調，台灣有很好的觀光資源，拓展觀光須由政府與全民共同努力。

張小月指出，中客在這段時間確實較少訪台，但她希望觀光背後不要有任何政治因素這樣的顧慮，很歡迎中客及世界各地的旅客來台旅遊。

廣告
  • 張小月今指出，歡迎中客來台，但希望旅遊背後不要有任何「政治因素」。（資料照，記者林良昇攝）

    張小月今指出，歡迎中客來台，但希望旅遊背後不要有任何「政治因素」。（資料照，記者林良昇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客 中客來台 張小月
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：「觀光背後別有政治因素」 張小月談中客來台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.