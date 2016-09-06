「觀光背後別有政治因素」 張小月談中客來台

2016-09-06 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書表示「中客是我們最需要交的朋友」，此說法引發各界討論，陸委會主委張小月今日接受媒體訪問時指出，歡迎中客來台，但希望旅遊背後不要有任何「政治因素」。

根據《蘋果日報》報導，張小月今日上午出席前民進黨秘書長王拓告別式前接受訪問時指出，台灣觀光產業面臨轉型時刻，觀光業該怎麼深化、永續經營，讓中客團可以擁有更高的遊覽品質，陸委會、交通部和各地縣市政府要集思廣益找方法。她也強調，台灣有很好的觀光資源，拓展觀光須由政府與全民共同努力。

張小月指出，中客在這段時間確實較少訪台，但她希望觀光背後不要有任何政治因素這樣的顧慮，很歡迎中客及世界各地的旅客來台旅遊。