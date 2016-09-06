港灣城市論壇首日報佳音 高雄與馬國雪蘭莪州簽MOU
2016-09-06 12:32
高市副市長許立明（右二）與馬來西亞雪蘭莪州鄧章欽拿督（左二），代表雙邊市府簽署合作備忘錄。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕2016全球港灣城市論壇開幕首日，與會城市之一的馬來西亞雪蘭莪州，在開幕活動後立刻與高雄市府簽署數位內容育成中心及清真認證合作備忘錄，雙方將共同推動高雄與馬來西亞雙邊經貿合作關係，也讓高雄成為對東南亞國家的最佳門戶。
高市府說明，本次論壇與會28名國外城市代表，有12個來自東南亞國家，馬來西亞雪蘭莪州是由鄧章欽拿督代表率團，除參與論壇分享經驗，此行另一目的就是與高雄市政府簽署合作備忘錄。
開幕儀式一結束，鄧章欽拿督就與高市副市長許立明共同簽署MOU。
高市府說明，近年來積極推動產業轉型，朝高值化、知識化的新興產業發展，高市經發局營運的「DAKUO高雄市數位內容創意中心」與「雪蘭莪數位創意中心（SDCC）」合作結盟後，將可協助更多新創公司，克服創業過程或拓展商機等服務，進而促成雙邊業者合作機會及設立子公司。
此外，全球穆斯林人口約占世界總人口1/4，市場商機龐大，雪蘭莪州已推出清真產業的一套國際標準，盼透過與雪州國際清真認證中心的合作，有助於高雄更多優良的產品進軍東南亞清真市場。
透過此次活動舉辦，除搭建日後高雄與馬來西亞業者交流橋樑，期能更加了解東南亞產業發展訴求，作為新政府南向政策引子，將高雄發展成為企業南向的運籌
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