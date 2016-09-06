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不當黨產將遭限制處分 楊偉中：國民黨不應持續依附

2016-09-06  12:39

〔即時新聞／綜合報導〕針對「不當黨產處理委員會」決議，對被推定為不當黨產的項目將實施禁止處分。國民黨主席洪秀柱今日痛批，這種做法是要把人逼入絕境。不當黨產處理委員會委員楊偉中則認為，國民黨不應持續依附在不當黨產之下。

綜合媒體報導，洪秀柱今日出席民進黨前秘書長王拓公祭，接受媒體訪問時，抨擊不當黨產委員會的限制處分，根本是要逼人陷入絕境。但同場的楊偉中卻認為，黨產條例規定非常明確，合理黨產為政治獻金、政黨補助款和黨費，其餘都視為不當黨產。

楊偉中表示，國民黨對黨工有其義務，但必須自己籌措出合理經費解決，而不是永遠依附在不當黨產之下，他也強調，政黨財務若要健全發展，必須符合社會觀感和法律規定，並爭取民眾的信任才行。

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  • 洪秀柱批評，限制處分黨產是要逼人陷入絕境。簡榮豐攝）

    洪秀柱批評，限制處分黨產是要逼人陷入絕境。簡榮豐攝）

  • 楊偉中表示，國民黨不應依附在不當黨產之下。（記者簡榮豐攝）

    楊偉中表示，國民黨不應依附在不當黨產之下。（記者簡榮豐攝）

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