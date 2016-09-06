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張景森留言惹議﹗林全：政策不會透過臉書表示

2016-09-06  11:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對行政院政務委員張景森在臉書指出，中國旅客是我們最需要的朋友﹗行政院長林全上午強調，所有來台的外國旅客都值得我們招待與歡迎，沒有任何差別，但政院不會透過政委臉書或個人臉書表示政策。

林全上午受邀至高雄參加全球港灣城市論壇前受訪，針對張景森臉書內容回應說明，所有來到台灣的旅客，我們都非常歡迎，而且期待他們來台觀光旅遊，能對台灣人民熱情與美麗留下深刻印象﹔外來遊客都值得我們招待與歡迎，沒有任何差別。

他進一步指出，行政院一向看法，政策並不會透過政委臉書或個人臉書表示。

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  • 林全上午對張景森臉書做出回應。（記者王榮祥攝）

    林全上午對張景森臉書做出回應。（記者王榮祥攝）

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