不滿黨產被清算 國民黨揚言包圍民進黨
2016-09-06 11:42
國民黨文傳會主委周志偉（右）6日率胡文琦（左）等三位副主委召開記者會，抨擊不當黨產處理委員會顧立雄圖利自己人。（記者朱沛雄攝）
〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院成立「不當黨產處理委員會」，引起國民黨強烈反彈，國民黨文傳會副主委胡文琦今天上午召開記者會，痛批掛牌運作到今天已經「頭七」的「不當委員會」欺人太甚，並將不當黨產處理委員會主委顧立雄改名換姓為「雇綠雄」，揚言如果民進黨繼續追殺國民黨，不排除將走上街頭，包圍明顯用過國民黨黨產的民進黨中央黨部。
胡文琦指出，已故前民進黨主席黃信介曾經透過中間人，找上當年國民黨大掌櫃劉泰英，請劉泰英代向當時的國民黨主席李登輝表達，以位於台北市建國北路的民進黨舊黨部大樓「門面不好看」，接待外國賓客有失顏面，要求國民黨挹注經費，讓民進黨可以搬遷；他說，「因此民進黨中央黨部也許也可以稱為國民黨的附隨組織」。
胡文琦警告「比共產黨還像共產黨的民進黨」，國民黨會勇敢的戰鬥，如果再繼續追殺下去，國民黨會走上街頭，他並強調，在民進黨執政下，現在連要抗議都得排隊，國民黨不排除成為第六十九個走上街頭的團體，並包圍民進黨的中央黨部。
國民黨副主委唐德明則抨擊「不當委員會」就像「討債集團」，不需要公正中立的人，只需要「打手」，因此就連有前科的羅承宗都可以當委員，而且顧立雄的助理跟著雞犬升天，個個成為「小肥貓」，薪水比當公費助理還高一大截，「根本是用政府的錢養自己的助理與黨工」。
對於國民黨「被迫」要申報黨產，胡文琦要求民進黨應比照辦理，提供該黨自創黨以來所有收支明細，蔡英文總統更應說明，當年的四百萬元十八趴存款，究竟領了多少，以及用於何處？
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