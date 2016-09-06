| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯續雙漲 新台幣中午暫收31.418元 大雨來襲！氣象局對9縣市發布大雨、豪雨特報 林口報廢車場火警 火勢猛烈撲救中 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 政治

不滿黨產被清算 國民黨揚言包圍民進黨

國民黨文傳會主委周志偉（右）6日率胡文琦（左）等三位副主委召開記者會，抨擊不當黨產處理委員會顧立雄圖利自己人。（記者朱沛雄攝）

2016-09-06  11:42

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院成立「不當黨產處理委員會」，引起國民黨強烈反彈，國民黨文傳會副主委胡文琦今天上午召開記者會，痛批掛牌運作到今天已經「頭七」的「不當委員會」欺人太甚，並將不當黨產處理委員會主委顧立雄改名換姓為「雇綠雄」，揚言如果民進黨繼續追殺國民黨，不排除將走上街頭，包圍明顯用過國民黨黨產的民進黨中央黨部。

胡文琦指出，已故前民進黨主席黃信介曾經透過中間人，找上當年國民黨大掌櫃劉泰英，請劉泰英代向當時的國民黨主席李登輝表達，以位於台北市建國北路的民進黨舊黨部大樓「門面不好看」，接待外國賓客有失顏面，要求國民黨挹注經費，讓民進黨可以搬遷；他說，「因此民進黨中央黨部也許也可以稱為國民黨的附隨組織」。

胡文琦警告「比共產黨還像共產黨的民進黨」，國民黨會勇敢的戰鬥，如果再繼續追殺下去，國民黨會走上街頭，他並強調，在民進黨執政下，現在連要抗議都得排隊，國民黨不排除成為第六十九個走上街頭的團體，並包圍民進黨的中央黨部。

國民黨副主委唐德明則抨擊「不當委員會」就像「討債集團」，不需要公正中立的人，只需要「打手」，因此就連有前科的羅承宗都可以當委員，而且顧立雄的助理跟著雞犬升天，個個成為「小肥貓」，薪水比當公費助理還高一大截，「根本是用政府的錢養自己的助理與黨工」。

對於國民黨「被迫」要申報黨產，胡文琦要求民進黨應比照辦理，提供該黨自創黨以來所有收支明細，蔡英文總統更應說明，當年的四百萬元十八趴存款，究竟領了多少，以及用於何處？

廣告
  • 針對日前行政院政務委員張景森臉書發言後，遭發言人童振源打臉，國民黨文傳會主委副主委洪孟楷（左），抨擊行政院立場反覆，官員間溝通不良。（記者朱沛雄攝）

    針對日前行政院政務委員張景森臉書發言後，遭發言人童振源打臉，國民黨文傳會主委副主委洪孟楷（左），抨擊行政院立場反覆，官員間溝通不良。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 國民黨 顧立雄 黨產
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：不滿黨產被清算 國民黨揚言包圍民進黨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.