談張景森言論 林全：「外來遊客都值得招待」
2016-09-06 10:54
被問及張景森之「中客朋友說」，林全認為所有來到台灣的旅客都非常歡迎，外來的旅客都值得台灣人招待。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書表示「中客是我們最需要交的朋友」，此說法引發各界討論，行政院發言人昨日表示，這並非政院的正式政策立場說明，行政院長林全今日也指出，政策不會透過政務委員的臉書或個人的臉書來表示。
針對外界解讀童振源的說法是在「打臉」，張景森認為，臉書上的發言確實不是公開的政策說明，強調他與行政院的立場一致，若不一致，那他就該辭職了。
林全今日在高雄出席216全球港灣城市論壇，被問及張景森之「中客朋友說」，林全認為所有來到台灣的旅客都非常歡迎，外來的旅客都值得台灣人招待、讓他們留下美好的印象。
隨後林全也強調，行政院的態度是政策不會透過政務委員的臉書或個人臉書來進行說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 除大巨蛋其他4案沒追究？ 原來柯P用這策略...
- 破除謠言 陳建仁：台、梵邦誼良好永續
- 民團赴美推動台灣入聯 蔡明憲：訴求具正當及合法性
- 司院人事同意權 蘇嘉全：十月底前行使
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 頂新黑心油風暴 康師傅市值蒸發 4000億
- 中國天馬微、元太簽署專利授權
- 【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記
- 男學生成績低落 怪罪緊身衣！校長失言挨轟
- 垃圾車撞消防栓 水噴2樓高
- 著裝潛中油廠區行竊 累趴車上被逮
- 舒淇結婚保密到家 謝霆鋒送祝福酷酷說…
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角
- QS世界大學排名 台大68名歷年最佳
- 小小年紀撐持一家 范秀維蕭韋祥獲孝行楷模
- MLB》貝提斯本季首度完投完封 巨人外卡岌岌可危
- 〈Nene的異想花園〉捕夢網
- 王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產
- 台灣第2起！Note7未充電自燃 三星：電池惹禍
- Note7連環爆 專家建議速換代用機
- 五月天演唱會助陣 高捷8月運量創紀錄
- 高雄第一科大、台灣德爾格攜手 培育毒化災人才
- MLB》2發3分彈強壓多齊爾3響砲 皇家逆轉勝雙城
- 巧手折皮卡丘氣球 水電工逗樂病童
- 2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
- 嘲笑習近平誤說「通商寬衣」傳媒體人遭中共約談
- 錄音檔曝光 羽協醞釀報復？
- 男咬警察一口 代價8萬元
- 魏少喊最愛台北 柯瑞接力登台
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 世大運聖火路線 排入3952公尺高玉山
- 歐普會 敘利亞問題沒共識
- 〈愛情隨堂考〉親愛的 為何不想婚？
- 志光函授個資外洩 28學員被詐500萬
- 國民黨中評委洪秀菊：中華民國是戰勝國 沒理由承受轉型正義
- 一箭雙鵰 亞洲盃備戰世大運
- Yuki有了新歡不要老蕭 新對象居然是金曲歌王JJ
- 推廣MIT 超半程馬拉松賽下月開跑
- 反毒教育展 嗅模擬Ｋ他命氣味
- 南山、新光、三商RBC不到250%
- 泳渡、登頂、單車環台 2年內達陣送機票
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：談張景森言論 林全：「外來遊客都值得招待」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分