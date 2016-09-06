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談張景森言論 林全：「外來遊客都值得招待」

被問及張景森之「中客朋友說」，林全認為所有來到台灣的旅客都非常歡迎，外來的旅客都值得台灣人招待。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-06  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書表示「中客是我們最需要交的朋友」，此說法引發各界討論，行政院發言人昨日表示，這並非政院的正式政策立場說明，行政院長林全今日也指出，政策不會透過政務委員的臉書或個人的臉書來表示。

針對外界解讀童振源的說法是在「打臉」，張景森認為，臉書上的發言確實不是公開的政策說明，強調他與行政院的立場一致，若不一致，那他就該辭職了。

林全今日在高雄出席216全球港灣城市論壇，被問及張景森之「中客朋友說」，林全認為所有來到台灣的旅客都非常歡迎，外來的旅客都值得台灣人招待、讓他們留下美好的印象。

隨後林全也強調，行政院的態度是政策不會透過政務委員的臉書或個人臉書來進行說明。

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  • 張景森日前在臉書表示「中客是我們最需要交的朋友」，此說法引發各界討論。（資料照，記者張文川攝）

    張景森日前在臉書表示「中客是我們最需要交的朋友」，此說法引發各界討論。（資料照，記者張文川攝）

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