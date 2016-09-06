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除大巨蛋其他4案沒追究？ 原來柯P用這策略...

據傳柯文哲查四大案，只要佔上風「見好就收」。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-06  09:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自上任後就開始打「五大案」，現在只剩大巨蛋案沒有結果，據傳柯文哲能那麼快解決其他4大案，是因為他有策略！

《風傳媒》報導，柯市府去年追討的松菸案、美河市案、三創案、雙子星案這4大案中，只要和對方重新談到更高的回饋權利金，或取得財團讓位樓地板等，比之前較好的條件，柯文哲就叮嚀下屬「見好就收」，也就是說這策略是只要佔到上風就收手，只求為市府爭取更好的條件。

由於雙方條件都談妥，所以最後都沒有和這些財團繼續進行相關仲裁。

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相關關鍵字： 三創案 五大案 松菸案 美河市案 雙子星案
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