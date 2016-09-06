臉都綠了！委員全代會酸連勝文選輸 結果本人坐在台下...

連勝文競選台北市長失利。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-06 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在上週日（4日）召開第19次全國代表大會第4次會議，中央委員王桂英建議黨內民調機制應該調整，不過她卻舉連勝文選輸柯文哲一事當例子，引起台下一陣大笑，但她卻不知道，當天連勝文也有到場，尷尬地坐在台下，臉都綠了...

《中評社》報導，不少人認為黨內民調機制應該調整，王桂英率先發表看法，她強調國民黨要贏得政權，提名辦法必需改革，現在提名辦法外面的民調佔70％，黨內民調佔30％，但這種方式會讓民進黨反操作，兩者應該對調過來。

王桂英舉例，丁守中和連勝文拚黨內2014年台北市長初選時，民進黨認為連勝文勝選低，就和綠營支持者說，若接到電話民調就要講支持連勝文，結果就變成國民黨上了民進黨的當。

王桂英說完後還強調：「當然，連勝文是非常好的人，但還是被打敗了。」台下笑聲越來越大，坐在台下的連勝文臉都漲紅了，這時王桂英才看到選後很少出面的連勝文居然也在場，就坐在台下，她才連忙道歉：「對不起唷！連勝文，您在場，現在才看到，非常抱歉，所以要拿到執政權，希望民調機制要調整一下。」

不過似乎王桂英的話沒有替她解釋到，又引起台下一陣笑聲，直到黨主席洪秀柱出聲說：「勝文是非常優秀的同志，上次失敗是非戰之罪。」這時連勝文才恢復笑容，不過後來他也提前離去。