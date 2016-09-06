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大巨蛋有解套方法？ 傳趙藤雄願意...

府內主談相關人士也透露，目前聽聞趙藤雄願意讓步，將讓出大巨蛋的部分利益。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-06  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕北市府和遠雄大巨蛋的問題至今未解，媒體報導，北市府內與遠雄主談的成員近期曾私下表示，「若遠雄願意讓出暴利，公安問題就好解決」，府內主談相關人士也透露，目前聽聞趙藤雄願意讓步，將讓出大巨蛋的部分利益，不過府內相當擔心，趙藤雄又變來變去，最後問題再回到原點。

《風傳媒》報導，府內主談相關人士透露，從市府與遠雄的中間傳話人口中，聽到趙藤雄願讓出大巨蛋的部分利益，來讓整件事情僵局解套，不過現在市府很擔心，之後趙藤雄反悔，因為過去趙藤雄常常在會議上說一套，媒體前說一套，和當初協議的又完全不一樣，雙方無互信基礎之下，整件事又變得更複雜。

府內人士最後強調，市府希望趙藤雄能夠「讓出暴利」，但若遠雄不願意降利益，雙方最後只能走上解約一途。

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