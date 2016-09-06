議會反對善款重建校舍 賴清德：仍依進度執行
2016-09-06 09:42
〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台南市議會賑災款使用監督小組聲明，反對震災善款支應校舍重建，市長賴清德今日在臉書PO文表示，校舍安全刻不容緩，在明年中央補助款撥下前，仍將依進度啟動規劃設計，經費優先以善款支應，好讓家長及師生安心。
賴清德指出，0206強震，包括玉井國中在內的多所學校，都出現校舍坍塌毀損情況，所幸意外發生在深夜，學生沒有在校上課，否則後果恐怕不堪設想。事發後，當時還是總統候選人的蔡總統南下關切災情，他就曾向她面報，全國校舍耐震能力及設備應該要總體檢，確保學子上課安全。
賴清德表示，民進黨執政後，行政院立即協助各縣市，加速處理校舍老舊及耐震能力不足的問題，日前他北上教育部拜會，確認中央已通過校舍補強重建專案計畫，從106至108年度，分3年編列共180億元的公共建設專案經費，地方則需自籌及配合編列81.6億元，後續將由立法院進行審議。
在這樣的前提下，教育局將提報172棟待補強校舍，所需的10.2億元經費，將全數由中央補助及市府編列相對自籌款支應，在3年內完成所有校舍補強工作。至於校舍拆除重建部分，南市24所待重建學校校舍所需經費16億2457萬元，將優先以中央專案補助款，及南市一般性補助款支應，不足部分，才動用善款。
賴清德強調，考量中央補助是明年度計畫，但校舍安全刻不容緩，為了讓家長及師生安心，教育局將依照目前進度啟動規劃設計，經費優先以0206善款支應，將有助於全市校舍可以全數及時完成重建，以確保其使用安全。
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