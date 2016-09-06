大巨蛋解約在即 遠雄其實早就想「斷尾」

有媒體報導，遠雄認為大巨蛋就算復工，爾後的使用執照、營運許可都在柯市府手上，早想「斷尾」，提早設下停損點。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-06 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕針對大巨蛋，台北市政府下達遠雄最後通牒的9月8日大限即將到來，不過北市府與遠雄雙方毫無互信基礎之下，解約的可能性似乎較大。有媒體報導，其實遠雄早就有「斷尾」的想法，認定之後的大巨蛋生殺大權終將在柯市府手裡，寧可提早設下停損點。

根據《風傳媒》報導，遠雄與台北市政府在大巨蛋案數度交鋒，彼此間早已不互信，一年多進展下來，發展越來越不順利。由於解約事關重大，北市府在解約期限前仍希望保握協商機會，但遠雄其實早無意願，已有「斷尾」的想法。

遠雄認為，就算按照台北市政府的要求讓大巨蛋復工，但完工後的大巨蛋使用執照、營運許可，不同於BOT中的雙方對等關係，皆屬北市府行政權的裁量範圍，若柯市府有意不發照，遠雄將無施力點，為了避免戰線拉長，遠雄寧可提早設下停損點。