基層人員起薪偏低 郵政工會爭加薪1成

有媒體報導指出，中華郵政工會近來也向中央政府要求提高基層人員與郵務士的薪水，爭取加薪1成約3千元。（資料照，記者黃旭磊攝）

2016-09-06 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕日前華航空服員罷工、國道收費員抗爭都獲得資方與政府妥協，各大國營企業也考慮仿效。有媒體報導指出，中華郵政工會近來也向中央政府要求提高基層人員與郵務士的薪水，爭取加薪1成約3千元。

據《聯合報》報導，中華郵政工會日前向交通部提出加薪訴求，工會理事長鄭光明表示，中油、台電、台鐵等國營事業新進人員起薪約3萬2千元至3萬6千元，但郵局窗口人員和外勤郵務士起薪只有約3萬元，雖然郵務士加上津貼和獎金可以來到3萬6千元，但郵局基層人員的薪水仍明顯偏低。

報導也提到，中華郵政表示，去年郵局基層人員薪水已平均加薪2千元，資方也很認同工會為員工爭取權利，但郵局人員的調薪仍須由行政院整體考量。