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被政院打臉？ 張景森：立場與行政院一致

對於「中客朋友」說，張景森不認為是被行政院否認「打臉」，並表示行政院的立場跟他是一致的。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-06  08:03

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書發「中客朋友」說，引發各界關切。行政院發言人童振源昨天表示，這並非政院的正式政策立場說明，張景森也表示，立場與行政院一致。

張景森4日在臉書上發文，發表「中客是我們最需要交的朋友」等說法，行政院發言人童振源5日表示，這是張景森政委個人在臉書上的發言，並非行政院的正式政策立場說明。

對於外界解讀行政院的說法是在打臉張景森，綜合媒體報導，張景森昨表示，政院並非否認他，臉書上發言確實不是公開的政策說明，行政院的立場跟他一致，未來會再做政策說明。張景森還說，如果他的政策立場與行政院不一致，那就該辭職了。

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