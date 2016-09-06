美台國防會議 我國安系統官員不出席
2016-09-06 07:42
國防部副部長李喜明（右）。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2016年「美台國防工業合作會議」（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）於10月2日到4日舉行，有媒體指出，我國將由國防部副部長李喜明率隊參加，國安系統、其他部會與執政黨人員一律不派員參加。
《上報》報導，「美台國防工業合作會議」在民進黨執政時期創立，自2002年起，成為台美國防事務溝通平台，且是向美爭取重大軍購的重要管道。然而今年在維吉尼亞州威廉斯堡市舉行的「美台國防工業合作會議」適逢美國總統大選，美方出席官員層級降低。
報導指出，小英政府考量美國大選前無法作有效的對話，甚至若派出層級過高的官員，會被誤解為向美更強力地表態潛艦國造，被認為不懂美國政治文化，故由李喜明率隊參加。
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