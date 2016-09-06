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提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定

2016-09-06  02:17

〔記者蕭婷方／台北報導〕原住民族立委Kolas Yotaka與時代力量立委林昶佐昨受藏人行政中央（Central Tibetan Administration）的邀請，拜訪諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛；Kolas Yotaka會後轉述，達賴喇嘛會中十分關心流亡藏人在台的居留權與廢蒙藏委員會的議題，針對民進黨提案廢止蒙藏委員會，達賴喇嘛正面表示肯定。西藏流亡政府總理洛桑桑蓋則補充，蒙藏委員會對藏人來說就是中國的象徵，也造成台灣與流亡藏人長期的溝通障礙，對民進黨也充滿期待。

此外，達賴喇嘛也正面肯定總統蔡英文於今年八月一日「原住民族日」，代表政府向原民道歉，認為社會各式衝突要能和解，不應走向極端、強烈的批判，如果不能解決問題，反而無法達成真正的和解。

會中林昶佐也主動邀請達賴喇嘛來台發表演說，達賴喇嘛則持正面肯定態度。Kolas Yotaka轉述洛桑桑蓋說法，近年佛教團體屢次邀請達賴喇嘛訪台，均遭馬政府拒絕，期待新政府有機會「在雙邊有共識、適當的機會讓達賴來台」。

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  • 原住民族立委Kolas Yotaka與時代力量立委林昶佐（右）拜訪諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛。（時代力量立委林昶佐提供）

    原住民族立委Kolas Yotaka與時代力量立委林昶佐（右）拜訪諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛。（時代力量立委林昶佐提供）

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