企業創收驚假、情緒假 郭芳煜聽聞後當場討拍

2016-09-05 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部長郭芳煜今出席「工作生活平衡獎」頒獎典禮，表揚部分企業走在政策前端，還發揮創意提供情緒假、收驚假給員工，讓他也開玩笑地說，下次預算被砍時「我可不可以有收驚假？」

綜合媒體報導，郭芳煜在頒獎典禮時感慨地說道，勞動部自始至終追求勞資和諧，然而仍無法讓雙方滿意，只要勞資雙方在同一個場合，就免不了唇槍舌戰，互不相讓，最後還會一起「K」勞動部。

不過郭芳煜也表揚優良企業，主動走在政策前端，創造勞資雙贏局面，他也說道，有聽聞部分企業還提供情緒假、收驚假及慢性疾病假等有創意的假期給員工，「下次被立院 K 回來的時候，我也想要有情緒假，預算被砍的時候，可不可以有收驚假？」