承認九二共識才能交朋友？ 綠委一語突破盲點
2016-09-05 22:34
〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森因一席「中客是我們最需要交的朋友」，遭藍營人士吐槽，不承認九二共識，又想賺中客財，不過卻反遭民進黨立委鄭運鵬批「有哪位中客是為了九二共識來觀光的嗎？」
昨日張景森在個人臉書上發文指出，「中客是我們最需要交的朋友」，希望大家都能分清楚人民與政權的差別，不要再不經意發表歧視中客的言行。
行政院發言人童振源則澄清，張景森的發言並非行政院的正式政策立場說明。
對此，有不少藍營人士批評，民進黨不承認九二共識，又想賺中客財，前立委邱毅更在臉書發文說道，過去嫌中客、亂攻擊中客、抹黑中客，「不正是你們這些不要臉的綠爛嘴嗎？」、「說穿了就是想騙陸（中）客的錢，詐陸（中）客的荷包」，不公開承認九二共識，誰會相信張景森的假喊話。
不過，這樣的言論，也引來不少網友批評，包括鄭運鵬也在臉書上質疑，有哪位陸客是為了「九二共識」來台灣觀光的嗎？這才是本質問題吧，不知道國民黨是在反諷張景森什麼的，另外也有網友認為「馬政府為衝百萬觀光人數，重量不重質，壞了旅遊品質，有比較好嗎」、「國民黨是在見縫插針呀」、「連中客也能拿來當政治工具」。
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