陳建仁再度見帕洛林 粉碎台梵關係生變傳言

副總統陳建仁參加教廷國務院長、樞機主教帕洛林主持的感恩彌撒後，與帕洛林握手寒暄致意。（記者鍾麗華攝）

2016-09-05 21:10

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡5日報導〕副總統陳建仁今天上午出席德蕾莎修女封聖感恩彌撒，由教廷國務院長帕洛林樞機主教主持。陳建仁昨已在封聖典禮前，與帕洛林會面，今天在彌撒結束後，也再次會晤帕洛林，陳建仁當面邀請帕洛林訪台，帕洛林表示，他會找適當時間到台灣。而陳建仁此行二度見到帕洛林，粉碎外界對台梵關係生變的疑慮。

由於陳建仁出訪梵蒂岡前，帕洛林上月27日在義大利公開演講提到，梵蒂岡希望能改善與中國數十年來的緊張關係；梵蒂岡與中國關係變暖，對全世界都有好處。帕洛林此番言論，一度讓外界猜測，梵中關係改善，甚至可能建交。

不過，陳建仁昨在德蕾莎修女封聖典禮前，先與帕洛林在聖伯多祿大教堂會晤20分鐘，雙方就台梵關係等議題廣泛交換意見。帕洛林特別針對日前談話造成的討論，做出解釋與說明。帕洛林強調，教廷基於福傳及牧靈目的，須與中國對話，以就教會相關事務磋商，期與普世教會共融。

今天感恩彌撒結束後，陳建仁在教廷國務院禮賓司長陪同下，向帕洛林握手寒暄致意。陳建仁特別邀請帕洛林訪台，帕洛林則表示，他會找適當的時間，到台灣看看大家。他也特別詢問陳建仁此行的行程，陳建仁告訴他說，明天將到聖方濟各修道院與亞西西城，為世界與兩岸和平祈禱。

陳建仁伉儷今提前抵達彌撒會場，在場的德蕾莎仁愛修女會總會長、日本與馬來西亞、克羅埃西亞等國駐教廷大使，前來與陳建仁伉儷問候致意。而此次率特使團前來的科索沃總理以沙穆斯塔法，也與陳建仁相互握手寒暄。

陳建仁今天中午也與教廷高階神職人員餐敘，包括教廷教育部長韋薩迪樞機主教、主教部榮休部長雷樞機主教、樞機團總協調人羅德里格斯樞機主教、國際聖體大會主席馬里尼總主教、醫療牧靈委員會秘書長等人。