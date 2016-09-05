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周玉蔻再爆 彭淮南另一名連襟也與兆豐案有關

2016-09-05  22:14

〔即時新聞／綜合報導〕「兆豐案」持續延燒，資深媒體人周玉蔻又爆料指出，另一名彭淮南的連襟鄭智文，也與此案有密切關係。

周玉蔻在政論節目《政經看民視》指出，兆豐案發生在2004年到2015年間，當時的兆豐金副總經理兼紐約分行經理鄭智文為彭淮南連襟，2011年他被兆豐金的董事長蔡友才調回台灣，擔任外匯經紀公司的董事長，周玉蔻質疑，「彭淮南的連襟怎麼都與兆豐有密切關係」？

周玉蔻也在節目上表示，稍早已請廣播節目的製作人與彭淮南聯繫，不過針對此事，彭淮南依然表示，自己未介入金融機構人事案，與之前徐光曦人事案的回答一樣，讓周玉蔻在節目上直呼，中央銀行總裁可以跟他的連襟有那麼多利害關係的話，這個國家可以不要存在了！

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  • 資深媒體人周玉蔻又爆料，另一名彭淮南的連襟鄭智文，也與此案有密切關係。（資料照，記者羅沛德攝）

    資深媒體人周玉蔻又爆料，另一名彭淮南的連襟鄭智文，也與此案有密切關係。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 周玉蔻質疑，彭淮南的連襟怎麼都與兆豐有密切關係？（圖擷自民視新聞台）

    周玉蔻質疑，彭淮南的連襟怎麼都與兆豐有密切關係？（圖擷自民視新聞台）

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相關關鍵字： 兆豐案 兆豐銀涉洗錢 周玉蔻 彭淮南 連襟
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