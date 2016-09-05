謝長廷拜會京都府知事 籲請加強地方交流
2016-09-05 20:17
駐日代表謝長廷拜會京都府知事山田啟二（右）籲請擴大台日地方城市交流。（駐日特派員張茂森攝）
〔駐日特派張茂森／京都五日報導〕日本京都府知事山田啟二今天在接待我國駐日代表謝長廷時，對台灣觀光客大舉前來京都觀光表示感激，同時也大大的稱讚高雄六合夜市「整齊、清潔、氣派」，謝長廷則希望京都府和台灣加強地方城市的交流。
山田啟二知事剛訪問台灣回來不久，他在接待謝長廷時表示，高雄的六合夜市非常整齊，也很氣派，擔擔麵的味道也令他難忘，他也特別提到台灣觀光客對京都觀光的貢獻，是京都外國觀光客的前三名。
謝長廷表示，他是京都大學的留學生，對京都有特別的感情，京都的許多地方都令他懷念，這次到京都拜訪的意義很特別，京都是日本最大的文化都市，也是台灣觀光客的最愛，希望京都和台灣發展更密切的交流關係，對此，山田知事表示歡迎。
謝長廷也提到和歌山市昨天試辦一次台灣夜市，盛況空前，包括京都在內的許多日本的地方城市都和台灣有緊密的關係，山田知事說，他這次訪問台灣，沒想到也有多位日本地方自治體的首長同時在台灣訪問，日台雙方地方交流快速進展讓他感到驚訝，他表示，雙方必須有更密切的交流。
謝長廷今天在拜會京都府知事之前，也到留學時代經常去散步的「哲學之道」，回味學生時代的生活。
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