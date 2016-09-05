908台灣國向中華民國 追討台灣國產

2016-09-05 21:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕908台灣國總部將展開討「國產」的行動，總會長周崇德與執行長張志梅已要求全國各分會號召全民，清查全國各地的閒置土地及蚊子館，要求釋出給各縣市政府，第一個追討是位在台中市北屯路國防部軍備局所管理的閒置大樓。

民進黨展開國民黨黨產的追討，908台灣國則展開「908台灣國向中華民國追討台灣國產」的行動。

908台灣國總部總會長周崇德表示，今年適逢為舊金山和約65年，908台灣國總部認為，當年日本在1951年簽定舊金山和約時，宣佈放棄台澎金馬的主權，並未說是歸還給中華民國，但台灣土地在中華民國流亡到台灣後，遭非法竊佔，因此908台灣國將推動「908台灣國向中華民國追討台灣國產」的行動。

執行長張志梅表示，中央及地方現已都是民進黨執政，但是台灣各地還是有很多閒置土地及蚊子館遭到軍、警等各單位佔用，但卻閒置未用，成為蚊子館，卻不肯釋出給地方，造成地方政府在興建各項公共建設時，如青年合宜住宅、長照中心、老人活動中心等，無法動用這些閒置土地，卻要向人民徵地。

張志梅表示，以軍方為例，過去國防部號稱60萬大軍，在時空變遷下，現在只剩10多萬，過去的一些軍用辦公室都已閒置不用，在地方政府迫切土地需求下，應該釋出給地方政府。

周崇德表示，已號召全國各分會與民眾一起追討國產，台中市將在9月8日，在舊金山和約簽定65年之際，到台中市北屯路六號、國防部軍備局所管理但已閒置的建物展開討國產的行動，要國防部還產於民、落實土地正義。

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