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中國缺席港灣城市論壇 花媽：非常可惜

2016-09-05  19:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕2016全球港灣城市論壇明天登場，中國沒有城市參加。高雄市長陳菊強調，高雄對兩岸城市交流一向積極、友善，每次都誠懇邀請，這次中國港灣城市沒來，她覺得非常可惜。

陳菊指出，希望兩岸之間朝正向交流，彼此拋出更多友善，別讓兩岸之間往後倒退，這樣真的很可惜﹔希望未來有機會，能在兩岸城市交流上更積極，跟中國大陸城市有更多交往機會。

港灣城市論壇明天起在高雄展覽館一連舉行3天，包含地主台灣在內，共有25國、49個城市代表及講者齊聚高雄﹔此論壇是高雄第一次發起、也是全台地方政府第一回嘗試策劃原創性的國際論壇，希望透過港灣發展相關議題，建立起港灣城市間長期對話平台，創造更多城市交流與合作機會。

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  • 高雄市政府傍晚邀請參與港灣城市論壇的部分城市代表，到壽山欣賞高雄市、港景致。（記者王榮祥攝）

    高雄市政府傍晚邀請參與港灣城市論壇的部分城市代表，到壽山欣賞高雄市、港景致。（記者王榮祥攝）

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