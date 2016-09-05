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接見日華親善協會 蘇嘉全：灣生是台日友誼的橋梁

立法院長蘇嘉全今日接見日本眾議員及訪問團，稱灣生就是台日的友誼橋樑。（圖擷取自立法院網站）

2016-09-05  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長蘇嘉全今日接見日本眾議員及訪問團，致詞時指出，灣生就是台日的友誼橋樑，不僅拉近兩國人民的距離，也加深彼此間的瞭解。

立法院新聞稿指出，蘇嘉全、立委姚文智、立法院秘書長林志嘉及外交部亞東關係協會副秘書長周學佑等人於今日接見日本「神奈川縣日華親善協會」名譽會長田中和德眾議員和訪問團成員。

蘇嘉全致詞時表示，立法院在日治時期為「台北州立第二高等女學校」，先前曾有不少灣生老校友造訪此地，懷念當年的青春歲月、尋找從前校舍的影子等，此外蘇嘉全強調，灣生就是台日的友誼橋樑，不僅拉近兩國人民的距離，也加深彼此間的瞭解。

蘇嘉全指出，田中眾議員對台灣非常友善，近來更積極號召財經界人士加入「神奈川縣日華親善協會」，並協助台僑融入日本社會。

田中和德表示，感謝台灣人對於311大地震的捐款，稱日本至今仍銘記在心，此外田中和德指出，台日關係將更加友好。

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