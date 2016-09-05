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果菜市場律師批唬爛 花媽嘆：指控應根據事實

2016-09-05  19:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕十全果菜市場自救會義務律師柯劭臻在臉書質疑高雄市長陳菊，對於果菜市場抵觸戶爭議、在任10年完全不協調﹗直接拆了再說，稱陳菊為唬爛菊﹗高雄市政府今彙整出近一年的9次協調紀錄打臉律師，強調這些會議很多人參與，律師應可查證，陳菊則感慨，今天作為一個律師，指控別人前應根據事實，若不是事實、她沒有評論。

高市農業局整理出近一年協調會資料，去年8月17日在議會舉行，同年12月10日、22日，分別在議長室與農業局協商﹔今年5月4日在市長室（市長主持），5月18日在市府會議室，6月18日在住戶住家，7月10日在住戶住家，7月26日在副市長室，8月28日在住戶住家。

副市長陳金德指出，這些協商過程有很多人參與、很好查證，他很難理解，說市府從沒跟地方協商的人是視而不見﹖還是有意混淆視聽﹗﹖

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  • 陳菊感慨，作為一個律師，指控別人前應根據事實，若不是事實、她沒有評論。（資料照，記者王榮祥攝）

    陳菊感慨，作為一個律師，指控別人前應根據事實，若不是事實、她沒有評論。（資料照，記者王榮祥攝）

  • 熱心網友把自救會律師與高市府的資料一起陳列，質疑律師說法被打臉。（記者王榮祥翻攝）

    熱心網友把自救會律師與高市府的資料一起陳列，質疑律師說法被打臉。（記者王榮祥翻攝）

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