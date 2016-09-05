黨產不能付黨工退休金 洪秀柱：逼人太甚

2016-09-05 18:39

〔記者林良昇／台北報導〕「不當黨產處理委員會」今舉行首次會議，決議被推定為不當黨產就不得支付黨工薪資與退休金；國民黨主席洪秀柱表示，國民黨認為這委員會就是「不當委員會」，還違反「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第9條規定，逼人太甚。

據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第9條規定，被推定為不當取得之財產禁止處分，但在履行法定義務或其他正當理由不在此限，國民黨認為，支付黨工薪資與退休金是法定義務及正當理由，不應被限制處分。

國民黨今舉行四中全會，洪秀柱會後受訪表示，國民黨認定這委員會就是「不當委員會」，從主委開始就不當，現在他自己訂惡法還自己違反，「惡法還要更惡」，有正當理由、法定義務可以處分黨產都取消「一切他說得算嗎？」，簡直是「鴨霸」，逼人太甚。

委員會也決定10月7日進行第一場聽證會，討論中投和欣裕台公司是否為國民黨的附隨組織，洪秀柱說，不知道黨產委員會怎麼認定，「他要怎麼說就怎麼說嘛」，現在他們是「天皇老子」，到時候會有人反彈的，現在國民黨還沒接到通知，中投應會好好因應。