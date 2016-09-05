追隨歷任市長腳步 賴清德明赴美拜訪這座城市

2016-09-05 18:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德預定於9月6日啟程訪美，行程包括拜會加州州長參選人江俊輝財務長，拜會帕莎蒂娜（Pasadena）市市長Terry Tornek及台南市的姐妹市聖荷西市市長Sam Liccardo，預計9月14日返台。

市府新聞處長許淑芬表示，賴清德此行訪問聖荷西市，將親自邀請聖荷西Sam Liccardo市長於明（106）年兩市締盟40週年之際，組團訪問台南，擴大慶祝兩地締盟40週年慶。

市政府表示，賴清德此行訪美最主要的目的是參訪明年即將與台南締盟40週年的姐妹市聖荷西市。台南市與聖荷西市於1977年4月由時任市長張麗堂與聖荷西海斯珍妮市長簽訂姐妹市，兩市展開密切頻繁的各項交流。翻開兩市40年的歷史，歷任台南市長包括蘇南成、施治明、張燦鍙、許添財等市長均拜會過聖荷西市。

市政府表示，賴清德赴美也將參訪帕莎蒂娜市府、尼克森圖書館、聖荷西市會展中心及行動醫療車等市政建設。