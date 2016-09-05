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支持年金改革 社民黨提三層次政策

2016-09-05  20:01

〔即時新聞／綜合報導〕社會民主黨5日針對年金改革召開記者會，並提出「基礎年金」、「職業年金」、「私人商業保險」三個層次的年金政策，呼籲政府應保障世代公平正義。

綜合媒體報導，社民黨召集人陳尚志、政策委員會召集人范雲、青年委員會召集人呂伊庭今日針對年金改革議題，召開記者會。范雲表示，社民黨主張由給付地板的基礎年金，搭配職業年金以及私人保險所構成的「頂天立地」年金政策。

范雲指出，第一層基礎年金年由國家支付，年滿65歲者皆可按月領取，額度則不低於當年度公告的「最低生活費標準」，以103年度來看，全國共計280萬名老人，每人可領取新台幣1.2萬元，國家每年支出約4000億元，相較於國家浪費及財團少繳的稅，這不是一筆很大的數字。

接著范雲則表示，第二層為職業年金，政府應整合目前職業落差過大的年金，將所得替代率調整為原先薪資的60%，作為給付退休金的上限；第三層個人的私人商業保險，則依個人需求自由參加。

范雲也在記者會呼籲兩黨，盡速跟進提出年金政策版本，「汙名化是假議題！」不是問題所在，普及的「大國民年金」才能讓年老生活有尊嚴。

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  • 社會民主黨5日針對年金改革召開記者會，並提出三個層次的年金政策。（記者簡榮豐攝）

    社會民主黨5日針對年金改革召開記者會，並提出三個層次的年金政策。（記者簡榮豐攝）

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